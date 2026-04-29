L’accès aux bureaux de vote garanti pendant le slowUp

Le sujet a fait l’objet de plusieurs discussions entre la Chancellerie d’État et les organisateurs de la manifestation afin que l’accès aux bureaux de vote soit garanti le dimanche de 10h à 12h comme l’exige la législation. « Plusieurs communes ont d’ailleurs annoncé des mesures exceptionnelles pour ce scrutin. Courrendlin va ouvrir son bureau de vote le vendredi en fin de journée en plus du dimanche matin, Courtételle a élargi ses horaires d’ouverture dès le vendredi après-midi, Val Terbi a déplacé son local de vote pour permettre d’y accéder plus facilement en voiture », égrène encore la présidente du Gouvernement. Un bulletin d’information fourni par la Chancellerie ainsi qu’un plan de circulation édité par l’organisation du slowUp pourra être joint au matériel de vote par les communes. L'État a également rappelé que le vote par correspondance, auquel recourent 90% des électeurs, était toujours possible. En dépit de ces différentes précautions et mesures exceptionnelles, le député Alain Koller s’est dit « pas satisfait ». /jpi