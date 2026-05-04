Marina Zuber quitte le Parlement jurassien

La députée (PS) prévôtoise annonce sa démission pour le 30 juin prochain en raison de son déménagement ...
Marina Zuber quitte le Parlement jurassien

La députée (PS) prévôtoise annonce sa démission pour le 30 juin prochain en raison de son déménagement en dehors du district de Moutier.

Marina Zuber a annoncé sa démission du Parlement jurassien pour le 30 juin prochain. (Photo : archives, Georges Henz.) Marina Zuber a annoncé sa démission du Parlement jurassien pour le 30 juin prochain. (Photo : archives, Georges Henz.)

Elle a fait partie des sept premiers élus prévôtois à siéger au Parlement jurassien et annonce sa démission quelques mois plus tard : Marina Zuber (PS) va quitter le législatif au 30 juin prochain. « Cette décision s’impose pour des questions familiales et personnelles », explique l’élue qui sera prochainement établie en dehors du district de Moutier. Elle affirme ne « plus remplir les conditions de mon éligibilité au Parlement (...) à mon plus grand regret ». Elue l’automne dernier, la socialiste exprime encore « l’honneur » qui lui a été fait « en tant que jeune femme et Prévôtoise d’avoir pu assumer cette honorable et enrichissante mission ». Sous réserve d'acceptation des personnes concernées, Jeanne Lusa deviendra députée et Jérôme Nicoulin suppléant. /mmi 


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