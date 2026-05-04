Marina Zuber quitte le Parlement jurassien

Elle a fait partie des sept premiers élus prévôtois à siéger au Parlement jurassien et annonce sa démission quelques mois plus tard : Marina Zuber (PS) va quitter le législatif au 30 juin prochain. « Cette décision s’impose pour des questions familiales et personnelles », explique l’élue qui sera prochainement établie en dehors du district de Moutier. Elle affirme ne « plus remplir les conditions de mon éligibilité au Parlement (...) à mon plus grand regret ». Elue l’automne dernier, la socialiste exprime encore « l’honneur » qui lui a été fait « en tant que jeune femme et Prévôtoise d’avoir pu assumer cette honorable et enrichissante mission ». Sous réserve d'acceptation des personnes concernées, Jeanne Lusa deviendra députée et Jérôme Nicoulin suppléant. /mmi

