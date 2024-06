Le Marathon du Jura a couronné ses premiers champions

Les premiers vainqueurs du Marathon du Jura sont connus. L’édition initiale de cette course s’est tenue dimanche dans la Vallée de Delémont. L’épreuve reine de course à pied sur route de 42,2 km était organisée en marge de la 14e édition du Slow Up. Chez les hommes, c’est le Portugais Luis Moreira qui s’est imposé en 2h40’18’’. Il a devancé l’athlète de Porrentruy Philippe Beuret qui a franchi la ligne d’arrivée placée à la gare de Delémont avec 2’24’’ de retard. C’est Claude Stadelmann de Pleigne qui est monté sur la 3e marche du podium en concédant 9’29’’ sur le vainqueur du jour. Premier Jurassien à l’arrivée, Philippe Beuret était heureux d’avoir pu courir sur ses terres : « C’était vraiment plaisant d’être sur toutes ces routes où nous n’avons pas l’occasion d'y courir normalement. » Le Bruntrutain a apprécié la compagnie des cyclistes qui « n’hésitaient pas à nous donner un petit mot d’encouragement quand ils nous dépassaient ».