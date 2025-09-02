L’instant nordique du Festival du Jura

Le Festival du Jura se prépare à vivre sa 28e édition. La manifestation démarre jeudi au Théâtre du Jura, à Delémont. Le concert d’ouverture réunira la violoncelliste argentine Sol Gabetta et l’Orchestre de chambre de Bâle sous la direction du Français Pierre Bleuse. Le Festival du Jura 2025 se déroulera jusqu’au 26 octobre sous le thème « Mosaïque ». Douze concerts sont au programme dans le Jura et le Jura bernois ainsi que des escapades à Neuchâtel et à Sion. Parmi les autres temps forts, le concert du Mnozil Brass, une des meilleures formations de cuivre du monde qui aura lieu le 20 septembre à Chevenez. Une création mondiale intitulée « Au nom de la paix » avec près de 100 musiciens et chanteurs sera également jouée les 27 et 28 septembre à Courgenay et à Moutier ainsi que le 4 octobre à Neuchâtel. Le programme du Festival du Jura comprend aussi le spectacle « Lumières nordiques » qui réunira le multi-instrumentiste norvégien Stian Carstensen, la cantatrice jurassienne Léonie Renaud – qui est également administratrice du festival – ainsi que la Jura Camerata dirigée par Felix Froschhammer. Le spectacle comprendra la Holberg Suite d’Edvard Grieg, des Lieder de Schubert et des compositions de Stian Carstensen. Le musicien norvégien aime l’improvisation et la mise en place d’un tel concert demande une vingtaine d’heures de répétition, explique Léonie Renaud. « Déjà on parle de ce que l’on va faire et de ce que l’on va jouer », s’amuse la cantatrice jurassienne qui précise que les répétitions permettent de « trouver son fil rouge pour pouvoir quand même se lâcher dans les moments de liberté le jour du concert ». Léonie Renaud souligne aussi que les concerts de Stian Carstensen au Festival du Jura représentent une sorte de nouveau départ pour le musicien norvégien qui a été gravement atteint dans sa santé et qui réside à Delémont pendant quelques jours.