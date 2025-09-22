Les trains vont retrouver les rails dans le Laufonnais

Les CFF annoncent ce lundi que la fermeture de cinq mois du tronçon entre Laufon et Aesch sur ...
Les CFF annoncent ce lundi que la fermeture de cinq mois du tronçon entre Laufon et Aesch sur la ligne entre Delémont et Bâle peut être levée à temps. Le trafic ferroviaire reprendra normalement dès lundi prochain 29 septembre.

Le trafic ferroviaire entre Delémont et Laufon reprendra selon l'horaire habituel dès le 29 septembre prochain. (Photo : archives) Le trafic ferroviaire entre Delémont et Laufon reprendra selon l'horaire habituel dès le 29 septembre prochain. (Photo : archives)

Les perturbations du trafic ferroviaire entre Delémont et Bâle qui durent depuis cinq mois se termineront prochainement. Les CFF informent ce lundi que les trains circuleront de nouveau selon l’horaire normal entre Laufon et Aesch dès le lundi 29 septembre. Durant la période de fermeture du tronçon, 18 véhicules de remplacement ont réalisé jusqu’à 400 trajets quotidiens. Pour rappel, l’interdiction avait été prononcée pour réaliser un doublement de la voie entre Grellingue et Duggingen. Le chantier doit aussi permettre d’aménager la cadence semi-horaire entre Bienne et Bâle dans le nouvel horaire CFF qui sera introduit en décembre prochain.

Avant l’introduction de ce nouvel horaire, de nombreux tests seront réalisés sur les infrastructures « afin de garantir une exploitation sans encombre », selon les CFF. Les travaux de finition seront terminés d’ici à la mi-2026.


Suite des travaux

Durant les nuits du 29 au 30 septembre 2025 et du 2 au 3 octobre 2025 de 22h00 à 5h30, les trains S3 circulant entre Münchenstein et Bâle CFF seront supprimés. « Des bus de remplacement seront mis en place », informent les CFF. Les coûts totaux des travaux s’élèvent à près de 133 millions de francs et seront financés par la Confédération. /comm-nmy-pch


