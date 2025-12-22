Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Ils sont onze à avoir porté plainte parmi ceux qui ont cru en l’entreprise Cryptogate Partners SA, mais ils sont probablement plus nombreux à avoir confié leurs économies à la société qui avait un bureau à Bienne. Le fondateur de Cryptogate Partners - avec l’aide d’un associé - avait réussi à séduire des amis et des connaissances prêts à investir dans les devises numériques. Les investisseurs sont surtout des Biennois et des personnes habitants aux alentours, mais un Jurassien nous a confirmé faire partie des plaignants. Certaines personnes auraient mis de leur poche jusqu’à deux millions de francs, selon le « 20 Minutes ».

En janvier dernier, le conseiller en cryptomonnaie - qui était qualifié d’homme de confiance - donnait une dernière fois des nouvelles avec ce message : « J’ai fait une erreur impardonnable, plutôt que de me mettre une balle dans la tête, je suis parti seul en abandonnant mes proches et ma vie entière. » Depuis, le trentenaire a pris la poudre d’escampette et quitté la Suisse avec l’argent de ceux qui lui ont fait confiance. /rce