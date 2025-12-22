Un Biennois disparaît avec les millions d’investisseurs en cryptomonnaie

Le fondateur de Cryptogate Partners n’a pas donné de nouvelles depuis janvier dernier. Un Jurassien ...
Le fondateur de Cryptogate Partners n’a pas donné de nouvelles depuis janvier dernier. Un Jurassien figure parmi les 11 victimes qui ont porté plainte.

Le conseiller en cryptomonnaie n'a pas donné de nouvelles depuis janvier 2025. (Photo : illustration / libre de droits) Le conseiller en cryptomonnaie n'a pas donné de nouvelles depuis janvier 2025. (Photo : illustration / libre de droits)

Ils sont onze à avoir porté plainte parmi ceux qui ont cru en l’entreprise Cryptogate Partners SA, mais ils sont probablement plus nombreux à avoir confié leurs économies à la société qui avait un bureau à Bienne. Le fondateur de Cryptogate Partners - avec l’aide d’un associé - avait réussi à séduire des amis et des connaissances prêts à investir dans les devises numériques. Les investisseurs sont surtout des Biennois et des personnes habitants aux alentours, mais un Jurassien nous a confirmé faire partie des plaignants. Certaines personnes auraient mis de leur poche jusqu’à deux millions de francs, selon le « 20 Minutes ».

En janvier dernier, le conseiller en cryptomonnaie - qui était qualifié d’homme de confiance - donnait une dernière fois des nouvelles avec ce message : « J’ai fait une erreur impardonnable, plutôt que de me mettre une balle dans la tête, je suis parti seul en abandonnant mes proches et ma vie entière. » Depuis, le trentenaire a pris la poudre d’escampette et quitté la Suisse avec l’argent de ceux qui lui ont fait confiance. /rce


