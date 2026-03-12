Le Conseil d’administration de la BCJ propose un nouveau membre

Le Conseil d’administration de la Banque cantonale du Jura (BCJ) devrait comprendre un nouveau membre en la personne de Christophe Mettler. L’homme est proposé pour occuper la fonction. Sa nomination doit encore être validée par la prochaine assemblée des actionnaires prévue le 12 mai. Christophe Mettler est membre depuis 2021 de la direction de Banque cantonale de Fribourg (BCF) où il dirige la division juridique, risques et compliance. Il est également président du Conseil d’administration de deux sociétés. /comm-fco

