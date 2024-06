La BCJ ferme quatre agences

Les récentes attaques de bancomat provoquent des réflexions de fond dans les banques de la région. La Banque Cantonale du Jura (BCJ) annonce ce lundi soir la fermeture définitive de quatre agences. Attaquées en mai, celles d’Alle et du Noirmont ne rouvriront pas. Ce sera portes closes à Courgenay et Courrendlin dès le 22 juillet. La BCJ dit vouloir assurer la sécurité de ses clients, de ses collaborateurs et des résidents à proximité des distributeurs automatiques. « Il est devenu essentiel de les déplacer », écrit la banque à propos des bancomats, qu’elle implantera toutefois dans les quatre villages concernés, hors des immeubles résidentiels, en collaboration avec les autorités et partenaires locaux. Des mesures supplémentaires de sécurité ont par ailleurs été prises sur tous les points de vente.

La BCJ précise que le nombre restreint de transactions au guichet a aussi pesé dans son choix de fermer ces quatre lieux. Les collaborateurs concernés « viendront renforcer les équipes de vente ». /comm-clo