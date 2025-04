Les actionnaires de la BCJ réunis à Moutier

Moutier a pour la première fois accueilli mardi soir la traditionnelle assemblée générale de la Banque cantonale du Jura. Alors que la ville deviendra officiellement jurassienne le 1er janvier, la ministre des finances, Rosalie Beuret Siess, a évoqué « un symbole fort et un moment historique ». Les 748 actionnaires présents ont adopté à la quasi unanimité le rapport annuel, les comptes 2024 et l’attribution d’un dividende de 2 francs 25 par action. Pour rappel, la BCJ a réalisé l’an dernier le meilleur résultat opérationnel de son histoire. Celui-ci a atteint 31,7 millions de francs, alors que le bénéfice s’est élevé à 13,5 millions, ce qui constitue également un record. L’année 2025 s’annonce toutefois plus compliquée et sera marquée par un ralentissement de la conjoncture économique et une « probable évolution à la baisse des taux d’intérêt ». /alr