La petite faune en vitrine au Centre Nature Les Cerlatez

Le Centre Nature Les Cerlatez rouvre ses portes après sa pause hivernale, avec deux nouvelles expositions ludiques et interactives en prime. La première est consacrée aux escargots. La Suisse en compte pas moins de 240 espèces dont 40% sont menacées. Les escargots restent assez méconnus. Ils peuvent être à la fois mâles et femelles, certains ne mesurent pas plus d’un millimètre et d’autres sont poilus… Les escargots présentent également de multiples talents. Leurs yeux sont ainsi situés au bout de leurs antennes et leur bave se transforme en colle.

Quant à la seconde exposition, elle s’intitule « Le monde caché des insectes » et invite le public à découvrir la diversité de cette classe d’animaux ainsi que son importance pour la biodiversité. Les deux événements sont proposés en français et en allemand. Ils visent aussi à donner des conseils pour aider à la préservation des escargots et des insectes. « Le point commun entre les deux expositions, c’est que ce sont des espèces de la petite faune qui sont un peu invisibilisées et qui sont aussi victimes du déclin de la biodiversité », relève Laure Chaignat, responsable du Centre Nature Les Cerlatez. Laure Chaignat souligne aussi leur importance pour l’Homme puisque les insectes et les escargots servent, par exemple, à aérer les sols. Le Centre Nature Les Cerlatez a, par ailleurs, profité de sa fermeture hivernale pour réaménager ses espaces intérieurs. L’accent a été mis sur l’accueil pour montrer, notamment, que l’institution fait partie du Parc du Doubs et une salle a été installée pour accueillir des conférences.