La région est attractive en tant que pôle économique

L’année 2025 était une réussite pour Basel Area Business & Innovation. L’agence de promotion économique des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura a accompagné 38 entreprises dans leur implantation. C’est le deuxième meilleur résultat jamais obtenu alors que Basel Area Business & Innovation fête son dixième anniversaire cette année. Dans son rapport publié ce jeudi, on apprend que dans le Jura quatre implantations et 14 nouvelles entreprises ont été accompagnées. Quelque 30 emplois devraient ainsi être créés, ce qui témoigne d’une dynamique croissante dans l’ensemble de la région. Dans l’indice cantonal d’innovation et de créativité (KIKI) 2026, le Jura a fait un bond en avant et se classe désormais à la dixième place. Les bons résultats concernent notamment les brevets, les marques et les designs, les entreprises et les startups, ainsi que la croissance économique, selon Basel Area Business & Innovation. /comm-rce