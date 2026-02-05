Un coup de pouce supplémentaire pour l’innovation

BaselArea lance ce jeudi InnoJura, un programme qui propose de nouveaux outils pour aider les ...
Le programme a été présenté jeudi soir à la presse. (Photo : Paul Tait, Basel Area Business & Innovation) Le programme a été présenté jeudi soir à la presse. (Photo : Paul Tait, Basel Area Business & Innovation)

Encourager encore davantage l’innovation au sein des entreprises jurassiennes. C’est l’objectif d’InnoJura, un nouveau programme présenté jeudi par l’agence BaselArea Business & Innovation. Celui-ci entend mettre à disposition des PME et des startups de la région de nouveaux outils pour faciliter la mise en place de projets innovants.

Selon l’Indice cantonal de l’innovation et de la créativité (KIKI), publié par la Haute école de Lucerne, le Jura se hisse désormais à la 10ᵉ place sur 26 cantons en matière d’innovation. Un résultat qui démontre, selon Sébastien Meunier, directeur PME Innovation chez BaselArea Business & Innovation, l’efficacité des structures existantes. « C’est un bon signe, mais l’innovation change tout le temps, il faut donc s’adapter constamment pour garder cette longueur d’avance. »

Pour autant, le potentiel reste important. « L’idée c’est de ne pas innover tout seul. On crée plus de valeur et mieux à plusieurs », assure Sébastien Meunier, pour qui l’innovation constitue un levier essentiel face aux nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises. « L’innovation est pour nous la solution à beaucoup de problèmes. Mais il faut avoir les moyens et la méthodologie pour innover. »

Sébastien Meunier : « L’innovation est la solution à beaucoup de problèmes. »

Ecouter le son

Faire collaborer davantage PME et startups

Le programme InnoJura repose sur trois piliers principaux. Un accélérateur, destiné à accompagner et préparer les start-up à des partenariats industriels. Un pilier « académie », davantage orienté vers les PME souhaitant se lancer dans l’innovation, à travers des ateliers et des modules pratiques. Enfin, une plateforme permettra aux PME et aux startups participantes de se rencontrer et de collaborer.

Présenté en conférence de presse, l’objectif affiché est d’accueillir une douzaine de start-up dans l’accélérateur d’ici 2026, afin de déboucher sur deux à quatre collaborations, estime Sébastien Meunier. Du côté des PME, une vingtaine de participantes sont attendues, pour aboutir également à deux à quatre collaborations. /tna


 

