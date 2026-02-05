Un coup de pouce supplémentaire pour l’innovation

Encourager encore davantage l’innovation au sein des entreprises jurassiennes. C’est l’objectif d’InnoJura, un nouveau programme présenté jeudi par l’agence BaselArea Business & Innovation. Celui-ci entend mettre à disposition des PME et des startups de la région de nouveaux outils pour faciliter la mise en place de projets innovants.

Selon l’Indice cantonal de l’innovation et de la créativité (KIKI), publié par la Haute école de Lucerne, le Jura se hisse désormais à la 10ᵉ place sur 26 cantons en matière d’innovation. Un résultat qui démontre, selon Sébastien Meunier, directeur PME Innovation chez BaselArea Business & Innovation, l’efficacité des structures existantes. « C’est un bon signe, mais l’innovation change tout le temps, il faut donc s’adapter constamment pour garder cette longueur d’avance. »

Pour autant, le potentiel reste important. « L’idée c’est de ne pas innover tout seul. On crée plus de valeur et mieux à plusieurs », assure Sébastien Meunier, pour qui l’innovation constitue un levier essentiel face aux nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises. « L’innovation est pour nous la solution à beaucoup de problèmes. Mais il faut avoir les moyens et la méthodologie pour innover. »