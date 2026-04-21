Digger accélère le déminage au Sénégal

Depuis 2008, Handicap International a déjà libéré plus de 900'000 m2 au Sénégal grâce au travail de ses démineurs et de la machine de déminage de Digger. Le chemin est toutefois encore long, puisqu’il reste au moins 1,2 million de m2 à assainir, rien que dans la région de Casamance.

Pour porter encore plus largement leur cause, Abdourahmane Ba et Handicap International participeront au National Directors Meeting of Mine Action Directors and Advisors à Genève ces prochains jours. « Si nous bénéficiions d’un peu d’accompagnement, on pense que ces petits pays, oubliés au profit des plus grands foyers de tension tels que l’Ukraine, pourraient mettre derrière eux la problématique des mines antipersonnel », estime le démineur certifié.





Une machine plus performante

Le nouvel engin de Digger – dite de quatrième génération – promet d’être mieux adapté aux terrains difficiles. Avec ses douze tonnes et sa coque résistante à tout type de résidus de guerre, elle doit permettre de gagner du temps. « La machine a un train de chenille oscillant, plus performant pour les terrains difficiles », explique Frédéric Guerne. Elle est notamment capable de fonctionner pendant la saison des pluies, sans s’embourber.

Sur place, les machines ne remplacent pas l’humain, mais facilitent son travail. Elles préparent le terrain avant l’intervention des démineurs, indispensables pour neutraliser les engins explosifs. Handicap International peut compter aujourd’hui sur une équipe de 80 personnes au Sénégal. /ddc