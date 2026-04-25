Le planning familial vu par le prisme du séparatisme

L’historien Timy Hürlimann s’est intéressé à la politisation des questions de sexualité dans ...
Le planning familial vu par le prisme du séparatisme

L’historien Timy Hürlimann s’est intéressé à la politisation des questions de sexualité dans le Jura. L’ouvrage sera verni ce samedi.

Timy Hürlimann s'est concentré sur la création du planning familial de Delémont. Timy Hürlimann s'est concentré sur la création du planning familial de Delémont.

La création du planning familial de Delémont se retrouve au cœur d’un ouvrage. La Société jurassienne d'émulation et les Editions Alphil vernissent ce samedi après-midi à 15h à la FARB : La politisation des questions de sexualité dans le Jura. Le cas du planning familial de Delémont entre 1971 et 1991. L’historien Timy Hürlimann s’est penché sur cet exemple concret pour son mémoire. Le planning familial a ainsi été initié par l’Action catholique ouvrière. En 1971, une initiative fédérale est déposée pour décriminaliser l’avortement. La sexualité entre donc dans le débat public même dans les régions plutôt catholiques comme le Jura. 

Selon le Jurassien, originaire de Damphreux, « la période soixante septante du séparatisme jurassien est une période fascinante, bouillonnante, où ça se colore de volontés contestataires, un peu libertaires ». « Le canton se crée avec une prétention d’être un canton à l’avant-garde avec notamment la création du Bureau de la condition féminine, qui est une revendication de l’Association féminine de défense du Jura. Donc il y a un héritage militant sur lequel se crée le canton. »

Le vernissage de cet ouvrage se déroule samedi après-midi à 15h à la FARB à Delémont lors d’une conversation entre l’auteur Timy Hürlimann et Anne-Valérie Zuber historienne des féminismes, et doctorante à l'UniNE. /ncp 


 

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