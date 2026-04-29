Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 29 avril 2026.
Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 29 avril 2026.

Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous.

Dans sa séance du mercredi 29 avril 2026, le Parlement jurassien a :

  • Refusé par 46 voix contre 11 et 2 abstentions, la motion interne de Baptiste Laville (Les Vert-e-s) et consorts, intitulée « Des commissions permanentes équilibrées. »

  • Accepté par 57 voix pour contre 1 et 1 abstention, la motion transformée en postulat d’Alain Beret (PVL) et consorts, intitulée « Un impôt immobilier sur les résidences secondaires. »

  • Accepté par 51 contre 0 et 8 abstentions, la motion de Florence Boesch (Le Centre) et consorts, intitulée « Violences domestiques : pour une campagne de sensibilisation. »

  • Refusé par 34 voix contre 24 et 1 abstention, le postulat de Rémy Meury (CS-POP) intitulé « Absences, responsabilités retirées ou réorganisation interne au Gouvernement : établir des règles claires en matière salariale. »

  • Accepté par 46 voix contre 10 et 3 abstentions, le postulat de Gauthier Corbat (Le Centre) intitulée « L’impôt heureux ? »

  • Applaudi le discours de François Lachat à l’occasion du 50e anniversaires de l’Assemblée constituante jurassienne.


 

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