Le Parlement en bref

Refusé par 46 voix contre 11 et 2 abstentions, la motion interne de Baptiste Laville (Les Vert-e-s) et consorts, intitulée « Des commissions permanentes équilibrées. »

Accepté par 57 voix pour contre 1 et 1 abstention, la motion transformée en postulat d’Alain Beret (PVL) et consorts, intitulée « Un impôt immobilier sur les résidences secondaires. »

Accepté par 51 contre 0 et 8 abstentions, la motion de Florence Boesch (Le Centre) et consorts, intitulée « Violences domestiques : pour une campagne de sensibilisation. »

Refusé par 34 voix contre 24 et 1 abstention, le postulat de Rémy Meury (CS-POP) intitulé « Absences, responsabilités retirées ou réorganisation interne au Gouvernement : établir des règles claires en matière salariale. »

Accepté par 46 voix contre 10 et 3 abstentions, le postulat de Gauthier Corbat (Le Centre) intitulée « L’impôt heureux ? »