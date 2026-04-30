« Chaud Devant » : Marie-Christine Claude

Le fromage emblématique de Bellelay est la grande vedette de cette fin de semaine avec la 9e ...
« Chaud Devant » : Marie-Christine Claude

Le fromage emblématique de Bellelay est la grande vedette de cette fin de semaine avec la 9e édition de la fête de la Tête de Moine AOP. Cette spécialité ne se déguste pas uniquement en rosette, elle se déguste dans de nombreuses recettes…

Marie-Christine Claude prépare ses spécialités au fromage Tête de Moine AOP dans sa cuisine. Marie-Christine Claude prépare ses spécialités au fromage Tête de Moine AOP dans sa cuisine.

La Tête de Moine AOP est à l’honneur. Ce fleuron de la région est en fête dès vendredi à Bellelay, et plutôt que d’en faire des rosettes, nous vous proposons de la cuisiner.

Nous nous sommes approchés approchés de Marie-Christine Claude, cuisinière, qui a bien voulu nous transmettre une idée de recette toute simple : un feuilleté à la Tête de Moine. Une recette très accessible et savoureuse… /jmp

Marie-Christine Claude : « La Tête de Moine est un fromage qui reste onctueux et crémeux à la cuisson. »

Ecouter le son

Chaud Devant - Feuilleté à la Tête de Moine.pdf (PDF, 10 ko)

Un feuilleté à la Tête de Moine accompagné d'un jambon à l'os et une petite salade. Un feuilleté à la Tête de Moine accompagné d'un jambon à l'os et une petite salade.


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