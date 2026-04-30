« Chaud Devant » : Marie-Christine Claude

La Tête de Moine AOP est à l’honneur. Ce fleuron de la région est en fête dès vendredi à Bellelay, et plutôt que d’en faire des rosettes, nous vous proposons de la cuisiner.

Nous nous sommes approchés approchés de Marie-Christine Claude, cuisinière, qui a bien voulu nous transmettre une idée de recette toute simple : un feuilleté à la Tête de Moine. Une recette très accessible et savoureuse… /jmp