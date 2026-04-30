La piscine de Moutier lancera sa saison à la mi-mai

Les baigneurs pourront à nouveau profiter des bassins de la piscine prévôtoise dès samedi 16 mai. L’infrastructure sera ouverte tous les jours de 9h à 20h durant toute la saison. La prévente des abonnements se déroulera du jeudi 7 au mercredi 13 mai de 13h30 à 18h30, avec une réduction de 5 francs.

Une synergie avec la piscine de l’Orval à Bévilard est mis en place cette année. « Sur présentation de votre abonnement, l’entrée journalière de la piscine partenaire sera réduite de 50% - Dans la période du 16 mai au 13 septembre 2026. »

Sur le plan des infrastructures, des améliorations sont en cours, notamment l’optimisation du système de désinfection de l’eau au Granudos en 2025 et l’agrandissement du local chimie prévu en 2026.

Côté sécurité, cinq gardiens fixes, dont un à 60%, ainsi que 15 auxiliaires assureront les rotations. Des animations sont également prévues, avec notamment de l’aquagym dès le 20 mai, un tournoi de tennis de table le 15 août et le passeport vacances en août. Le restaurant proposera aussi différentes offres tout au long de la saison. /comm-mlm