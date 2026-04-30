Le Passeport-Vacances fête ses 40 ans avec une semaine riche en découvertes

Observer des chauves-souris, rechercher des fossiles, faire du tennis ou encore de l’équitation : voici un aperçu des activités proposées par le Passeport-Vacances. La 40e édition se déroulera cet été du 5 au 12 août. Depuis quatre décennies, cette initiative offre aux enfants en âge de scolarité l’occasion de transformer la fin des vacances en une semaine riche en découvertes et en expériences variées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mai à 12h00 sur le site officiel du Passeport-Vacances.

Le concept reste fidèle à son esprit d’origine : proposer, sur une heure, une demi-journée ou une journée complète, un large éventail d’activités sportives, culturelles, créatives ou en lien avec la nature. Les jeunes participants ont ainsi l’occasion de s’initier à des disciplines diverses et de relever de nouveaux défis.

Parmi les activités qui rencontrent chaque année un franc succès figurent notamment l’observation des chauves-souris, la recherche de fossiles, le tennis, l’équitation, les démonstrations de sapeurs-pompiers ou encore les baptêmes de l’air. Cette édition anniversaire introduit également plusieurs nouveautés, dont des ateliers d’apiculture, de yoga, de padel et de crochet.

Véritable rendez-vous estival attendu, le Passeport-Vacances permet aux enfants de découvrir leur région autrement, au contact de passionnés et de métiers souvent méconnus de leur quotidien.

Pour marquer ses 40 ans, une célébration réunira participants, parents, animateurs et accompagnants le vendredi 7 août. /comm-aca