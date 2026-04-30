Les prémices de la maturité en quatre ans

Premières réflexions sur la maturité en quatre ans. Le Département de la formation, du numérique et des sports ouvre ce jeudi la consultation auprès des partenaires de la formation dans le cadre de la mise en œuvre cantonale du projet « Evolution de la maturité gymnasiale », porté par la Confédération et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique. Le canton du Jura doit s’y conformer d’ici 2035. La consultation porte « principalement sur deux enjeux : le choix du modèle structurel et la localisation des élèves en première année de maturité », selon le communiqué transmis ce jeudi à la suite des décisions prises par le Gouvernement. Ce sondage a aussi pour objectif « de recueillir les attentes et préoccupations des acteurs concernés ». La révision nationale « Évolution de la maturité gymnasiale » a pour objectif de renforcer la cohérence et la comparabilité de la formation entre les cantons. /comm-ncp