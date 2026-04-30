Tragédie et Faudel pour la 5e édition du Festival de la Liberté

Le Festival de La Liberté revient pour une 5e édition le 13 juin à Moutier. Les artistes Tragédie et Faudel sont au programme, nous indique le festival dans un communiqué ce jeudi. Mais la scène jurassienne sera également représentée avec trois artistes locaux : Sim’s, Superweak et DJ BS. La suite du programme sera dévoilée prochainement. /comm-rle