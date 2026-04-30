Un homme blessé au couteau à la suite d’un différend sur la route

Un homme a été blessé à l’arme blanche mercredi après-midi à Porrentruy, à la suite d’un différend routier. L’auteur présumé, un homme octogénaire, a été interpellé peu après les faits en Ajoie. Les jours de la victime, hospitalisée, ne sont pas en danger.

Selon un communiqué transmis ce jeudi par la police jurassienne, les faits se sont produits vers 15h à proximité d’une station-service à Porrentruy. Une personne a contacté les secours après avoir indiqué avoir été victime d’un coup de couteau, avant que l’auteur ne prenne la fuite.

Un important dispositif policier a été immédiatement déployé. L’auteur présumé, un homme âgé d’environ 80 ans, a été localisé et interpellé peu de temps après en Ajoie. La Police judiciaire s’est également rendue sur place pour procéder aux premières constatations.

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public afin de déterminer les circonstances précises de l’altercation.

Selon les premiers éléments, il s’agirait d’un acte isolé. Le différend serait lié à une dispute routière survenue peu auparavant sur l’autoroute entre Delémont et Porrentruy, entre deux conducteurs. Les autorités précisent que cet événement n’a aucun lien avec les récentes agressions recensées dans la région. /comm-mlm