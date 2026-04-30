Une enveloppe de 390'000 francs pour assainir les chemins ruraux d’Envelier

L’assainissement des chemins ruraux d’Envelier bénéficiera d’une enveloppe de 390'000 francs. Le Gouvernement jurassien a validé une subvention destinée à l’assainissement de six chemins agricoles situés sur la commune d’Envelier, lors de sa séance du lundi 14 avril. Ce soutien financier concerne des axes permettant d’accéder aux exploitations agricoles de Chez Renaud, Sur Soulce et La Sonnenberg. Au total, 3,2 km de chemins seront rénovés et partiellement mis en dur, dans le cadre de la politique agricole fédérale.

La subvention cantonale correspond à 30% du montant admis pour ce type d’aménagements, avec un plafond fixé à 390'000 francs, précise le Gouvernement jurassien dans son communiqué. /comm-mlm