Vers un changement du règlement sur les taxis à Delémont

Le règlement sur les taxis à Delémont devrait être revu mais le calendrier reste à déterminer. Le Conseil communal l’a indiqué lundi dernier lors de la séance du Conseil de ville. Le maire, Damien Chappuis, a ainsi répondu à une interpellation de Dominique Baettig (UDC). L’élu agrarien demandait s’il était temps de changer le règlement sur les taxis qui date de 2016, notamment en raison de l’arrivée d’Uber dans le Jura. Pour rappel : Delémont octroie cinq concessions de type A qui permettent aux taxis de stationner à la gare et un nombre illimité de concessions de type B pour tout le reste du territoire communal. À cela s’ajoute le Publicar qui est subventionné par la commune et qui couvre, en journée, des secteurs peu ou mal desservis par les bus. Le Conseil communal de Delémont estime que le règlement sur les taxis devra être modifié mais qu’il n’y a pas urgence et attend, notamment, que le Parlement jurassien se prononce sur une motion de la députée Jelica Aubry-Janketic (PS). Le texte demande au Gouvernement de mettre en place un mécanisme destiné à garantir la concurrence et le respect du droit du travail à la suite de la venue d’Uber sur le territoire cantonal. Le maire de la capitale jurassienne, Damien Chappuis, souligne que si la motion est acceptée par le Parlement « cela permettra d’avoir une règlementation sur l’ensemble du canton et donc, de facto, de revisiter celle de Delémont ». « En cas de refus, le Conseil communal va également prendre les dispositions nécessaires pour revoir la législation en place à Delémont », précise Damien Chappuis. Le maire de Delémont ajoute que le futur nouveau règlement visera les mêmes objectifs que la motion au Parlement et qu’il ne remettra pas en question le service assuré par le Publicar.