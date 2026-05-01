Coeuve sert la vis pour que la fête ne tourne pas au drame

Une mise à niveau des règles de prévention d’incendie afin que la fête batte son plein en toute sécurité. Coeuve a ouvert le bal des fêtes de village avec sa manifestation qui a commencé jeudi soir et qui se poursuit jusqu’à dimanche. Suite à l’incendie du Nouvel An à Crans-Montana, des mesures ont été mises en place pour éviter un nouveau drame. Via l’Association jurassienne des communes, les autorités communales ont pris part en début d’année à une réunion avec le Service cantonal de l’économie et de l’emploi, l’Etablissement cantonal d’assurance et un représentant du service juridique pour évoquer la tenue des manifestations et la sécurité des bâtiments.

Plusieurs mesures

Les cantines présentes durant la fête du village de Coeuve doivent ainsi appliquer les prescriptions de l’ECA en la matière. Chaque société a ainsi notamment dû désigner un responsable de la sécurité qui doit faire en sorte qu’il y ait dans chaque équipe de bénévoles une personne capable de prendre les mesures nécessaires en cas d’incendie, prévoir un extincteur et une couverture anti-feu à portée de main, indiquer deux voies de fuite, afficher les numéros d’urgence ou encore entreposer les bonbonnes de gaz de manière appropriée. « Passablement de choses ont été vues et revues, bien que la majorité des règles n’aient pas changé depuis le drame de Crans-Montana. Cela a éveillé une certaine conscience et nous avons contacté les sociétés afin de mettre en place un canevas de sécurité et reprendre les bases de la protection incendie. Une séance a permis d’échanger afin que cette fête de village se passe au mieux », explique le maire de Coeuve Pierre-André Henzelin.