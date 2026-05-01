L’actualité politique au cœur du 1er mai jurassien

Le programme de cette année a été lancé jeudi soir avec une conférence-débat. L’historienne Elisabeth Joris a livré un exposé sur l’importance des femmes migrantes dans l’économie suisse de l’après-guerre à nos jours. Vendredi matin, un cortège au départ de la Place de la gare a mené environ 300 participants à travers la rue de la Molière et le Quai de la Sorne.

A l’heure des interventions, Silvia Locatelli, membre du comité directeur du syndicat Union et responsable du secteur industrie, a rappelé qu’il était important et légitime de continuer à se battre pour des améliorations salariales pour les travailleurs, malgré le contexte géopolitique. « Ce qu’on dénonce, c’est que ce sont toujours les travailleurs qui finissent par souffrir, car ce ne sont pas les marges qui se réduisent, ce sont plutôt le nombre d’emplois et les salaires. Pour nous, il n’est pas acceptable que les patrons se réfugient derrière la situation économique plus ou moins bonne pour demander des baisses de salaire, car lorsque la situation est bonne ils disent qu’ils ne peuvent pas les augmenter car l’inflation est trop élevée », argumente Silvia Locatelli.