Les caisses à savon ont fait la course sans chrono à Coeuve

Quarante-cinq bolides ont pris le départ, alors que le format de l'épreuve a été revu après ...
Les caisses à savon ont fait la course sans chrono à Coeuve

Quarante-cinq bolides ont pris le départ, alors que le format de l'épreuve a été revu après l’accident d’un participant qui a dû être héliporté lors des essais matinaux.

Un nombreux public est venu encourager les pilotes de la course de caisses à savon à Coeuve. Un nombreux public est venu encourager les pilotes de la course de caisses à savon à Coeuve.

Les caisses à savon ont fait leur retour à Coeuve. Une course s’y est tenue vendredi dans le cadre de la fête du village ajoulot. Quarante-cinq bolides ont pris le départ. À bord de petits véhicules sans moteur, les pilotes ont dévalé le Cras de Coeuve sur un parcours de 1,1 km avec une dénivellation de 100 mètres. Les organisateurs ont installé des chicanes afin de réduire la vitesse sur cette pente de près de 10% au départ du Mont-de-Coeuve. Cela n’a pas empêché un accident de se produire lors des essais du matin avec un participant qui s’est blessé au bras et qui a dû être héliporté par la Rega. En concertation avec les participants, les courses de l’après-midi ont été maintenues, mais sans chronométrage. Et 25 ans après la dernière édition de la course de caisse à savon, la relève est assurée à Coeuve. « On est un groupe de quatre potes, on a tout fait nous-mêmes. On est parti sur une base de F1 et on l’a maquillée sur le thème de Mario Kart. On a construit le châssis nous-mêmes, on a une armature en métal qui est bien solide, avec un habillage en bois », explique Clément, qui a pris le départ en tandem.

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La fête du village de Coeuve se poursuit jusqu’à dimanche. Suite au drame de Crans-Montana, les autorités communales ont pris des mesures au niveau des règles de prévention d’incendie. Les sociétés doivent appliquer les prescriptions de l’Établissement cantonal d’assurance dans les cantines. /emu

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