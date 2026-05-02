Une exploitation agricole en feu à Courtemaîche

Une exploitation agricole est la proie des flammes à Courtemaîche. Un incendie s’est déclaré samedi en milieu d’après-midi. Un important dispositif de secours a été déployé sur place avec notamment les pompiers du SIS Basse-Allaine. Selon la police cantonale jurassienne, la route entre Bure et Courtemaîche est complètement fermée à la circulation dans les deux sens pour permettre l’intervention des secours. /alr

