Une exploitation agricole est la proie des flammes à Courtemaîche. Un incendie s’est déclaré samedi en milieu d’après-midi. Un important dispositif de secours a été déployé sur place avec notamment les pompiers du SIS Basse-Allaine. Selon la police cantonale jurassienne, la route entre Bure et Courtemaîche est complètement fermée à la circulation dans les deux sens pour permettre l’intervention des secours. /alr
Une exploitation agricole en feu à Courtemaîche
Un incendie s’est déclaré samedi après-midi dans une ferme du village ajoulot. La route entre ...
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Une exploitation agricole est la proie des flammes à Courtemaîche. Un incendie s’est déclaré samedi en milieu d’après-midi. Un important dispositif de secours a été déployé sur place avec notamment les pompiers du SIS Basse-Allaine. Selon la police cantonale jurassienne, la route entre Bure et Courtemaîche est complètement fermée à la circulation dans les deux sens pour permettre l’intervention des secours. /alr
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