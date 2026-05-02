Une maison pour faire vivre la culture à Porrentruy

Un nouveau lieu dédié à l’art sous toutes ses formes à Porrentruy. La maison de la culture a été inaugurée vendredi en vieille ville, dans des locaux situés juste en face de l’Hôtel de Ville. La démarche a été initiée par Bryan Zola, aussi connu sous le nom d’artiste de Nepthune. Le musicien a créé une association le mois dernier pour faire vivre cet endroit. « Le concept est finalement assez simple. C’est d’ouvrir un espace culturel et artistique destiné aux personnes curieuses et qui ont un certain appétit pour l’offre culturelle spontanée et un peu décalée comme j’aime le proposer depuis quelques années », explique Bryan Zola.

