Une maison pour faire vivre la culture à Porrentruy

Un nouveau lieu dédié à l’art sous toutes ses formes à Porrentruy. La maison de la culture a été inaugurée vendredi en vieille ville, dans des locaux situés juste en face de l’Hôtel de Ville. La démarche a été initiée par Bryan Zola, aussi connu sous le nom d’artiste de Nepthune. Le musicien a créé une association le mois dernier pour faire vivre cet endroit. « Le concept est finalement assez simple. C’est d’ouvrir un espace culturel et artistique destiné aux personnes curieuses et qui ont un certain appétit pour l’offre culturelle spontanée et un peu décalée comme j’aime le proposer depuis quelques années », explique Bryan Zola.
Bryan Zola : « J’ai envie de proposer aux jeunes artistes de la région un endroit où il pourrait exprimer leur talent et leur potentiel. »
Parmi les projets envisagés, le musicien souhaite proposer des événements avec des DJ, des sessions d’écoute ou encore des soirées jeux et stand-up. Il entend aussi créer un studio d’enregistrement au sein de la maison de la culture. « Ce sera vraiment aussi en fonction des besoins des gens. C’est pourquoi je sonde beaucoup les réseaux sociaux pour voir ce qu’il manque. Ce qui est intéressant avec cet endroit, c’est qu’il est très modulable », précise Bryan Zola. /alr