« Bienvenue Moutier » : UC Moutier

Notre chronique consacrée aux institutions de la cité prévôtoise faisait la part belle au sport ce mardi et plus particulièrement à l’unihockey. L’UC Moutier était à l’honneur dans « La Matinale ». L’un des membres du comité du club Raphaël Misteli était en direct dans nos studios pour évoquer la santé du club et ses objectifs. Selon lui, la société se porte très bien avec près de 130 membres répartis dans neuf équipes, juniors et actifs confondus. Au niveau sportif, lors de la dernière saison, pratiquement toutes les équipes ont terminé dans le milieu de classement, à l’exception de deux qui se sont démarquées. Les juniors A et la deuxième équipe adulte sur petit terrain ont tous les deux fini premiers. « On est très content de leur saison », relate Raphaël Misteli.