« Bienvenue Moutier » : UC Moutier

Le club d’unihockey de Moutier était à l’honneur ce mardi dans notre chronique qui présente ...
« Bienvenue Moutier » : UC Moutier

Le club d’unihockey de Moutier était à l’honneur ce mardi dans notre chronique qui présente les institutions de la cité prévôtoise.

Raphaël Misteli était dans « La Matinale » ce mardi pour évoquer les objectifs du club d'unihockey de Moutier. Raphaël Misteli était dans « La Matinale » ce mardi pour évoquer les objectifs du club d'unihockey de Moutier.

Notre chronique consacrée aux institutions de la cité prévôtoise faisait la part belle au sport ce mardi et plus particulièrement à l’unihockey. L’UC Moutier était à l’honneur dans « La Matinale ». L’un des membres du comité du club Raphaël Misteli était en direct dans nos studios pour évoquer la santé du club et ses objectifs. Selon lui, la société se porte très bien avec près de 130 membres répartis dans neuf équipes, juniors et actifs confondus. Au niveau sportif, lors de la dernière saison, pratiquement toutes les équipes ont terminé dans le milieu de classement, à l’exception de deux qui se sont démarquées. Les juniors A et la deuxième équipe adulte sur petit terrain ont tous les deux fini premiers. « On est très content de leur saison », relate Raphaël Misteli.

Selon le trésorier du club, il n’est pas compliqué pour l’UC Moutier de trouver du monde. « On est un des plus gros clubs de la région. On a vraiment un travail de fond qui se fait à la base avec les 6-7 ans. On arrive donc à avoir du renouvellement pour nos équipes d’adultes », explique Raphaël Misteli. Le club entend bien profiter du transfert de la ville de Moutier dans le Jura pour attirer de nouvelles personnes. « On a beaucoup plus la volonté d’aller promouvoir notre sport dans le Jura. Il y a tout ce bassin où ce sport mérite d’être développé », assure-t-il. /lge



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