« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

À la base, cet événement avait vu le jour dans le but de créer un évènement inclusif et apolitique pour remplacer la Fête de la liberté. Il a donc été mis sur pied après le vote sur l’appartenance cantonale de la ville de Moutier dans un but de faire bouger la ville. Sa mission garde tout son sens, même après le transfert effectif de la ville de Moutier dans le canton du Jura, selon Nicolas Terreaux. « Cela fait encore plus sens maintenant. Nous, ce qu’on a voulu, c’est que ce soit une fête la plus inclusive possible. Les gens l’ont remarqué, les drapeaux jurassiens ne flottent plus forcément. On a aussi des devoirs par rapport aux sponsors. Notre but est de faire vivre cette ville jurassienne », martèle le président qui décrit les Jurassiens comme des gens « spontanés et fidèles ». /lge