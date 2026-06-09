« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

La manifestation se tient ce samedi dans la cité prévôtoise, l’occasion de présenter cette ...
« Bienvenue Moutier » : Festival de la Liberté

La manifestation se tient ce samedi dans la cité prévôtoise, l’occasion de présenter cette institution dans notre chronique hebdomadaire « Bienvenue Moutier ».

Nicolas Terreaux était l'invité ce mardi dans le cadre de notre chronique hebdomadaire « Bienvenue Moutier ». Nicolas Terreaux était l'invité ce mardi dans le cadre de notre chronique hebdomadaire « Bienvenue Moutier ».

Le Festival de la liberté revient pour une cinquième édition ce samedi. Le président de la manifestation Nicolas Terreaux était invité ce mardi dans le cadre de notre chronique hebdomadaire « Bienvenue Moutier », afin de présenter cet événement. Au programme de cette édition, plusieurs artistes jurassiens comme Sim’s, Superwak ou encore DJ BS, mais aussi des noms qui ont marqué la scène musicale francophone comme Faudel ou encore Tragédie.

À la base, cet événement avait vu le jour dans le but de créer un évènement inclusif et apolitique pour remplacer la Fête de la liberté. Il a donc été mis sur pied après le vote sur l’appartenance cantonale de la ville de Moutier dans un but de faire bouger la ville. Sa mission garde tout son sens, même après le transfert effectif de la ville de Moutier dans le canton du Jura, selon Nicolas Terreaux. « Cela fait encore plus sens maintenant. Nous, ce qu’on a voulu, c’est que ce soit une fête la plus inclusive possible. Les gens l’ont remarqué, les drapeaux jurassiens ne flottent plus forcément. On a aussi des devoirs par rapport aux sponsors. Notre but est de faire vivre cette ville jurassienne », martèle le président qui décrit les Jurassiens comme des gens « spontanés et fidèles ». /lge


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