« Bienvenue Moutier » : le Centre de puériculture jurassien

Le Centre de puériculture jurassien s’implante à Moutier. Ce jeudi, les locaux seront inaugurés (au foyer, rue du clos 3) dans la cité prévôtoise et remplacent le Centre de puériculture du Jura bernois. La puéricultrice du lieu, France Voyame, sage-femme indépendante et conseillère en lactation, était ce mardi l’invitée de « La Matinale ». « On accueille toutes les familles avec enfants entre 0-4 ans. On aborde beaucoup les sujets de l’allaitement, l’alimentation, le sommeil, l’éducation, etc. », explique-t-elle. Pour les familles habituées à l’ancien fonctionnement, « pas grand-chose change. On offre toujours des consultations à domicile sur rendez-vous ou au centre et on répond aussi par téléphone », assure France Voyame. Des consultations gratuites et confidentielles. « Les familles ont de plus en plus besoin d’être entourées et d’échanger avec des pairs », ajoute la puéricultrice. Retrouvez ici les informations pratiques et les activités du Centre de puériculture jurassien et de l’antenne de Moutier. /mmi