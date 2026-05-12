« Bienvenue Moutier » : les chasseurs

Le président de la société des chasseurs du Jura bernois, Fritz Schluep, était ce mardi l’invité ...
« Bienvenue Moutier » : les chasseurs

Le président de la société des chasseurs du Jura bernois, Fritz Schluep, était ce mardi l’invité de « La Matinale » pour évoquer les changements qui impliquent les chasseurs bernois, désormais soumis aux règles jurassiennes.

Le président de la société des chasseurs du Jura bernois, Fritz Schluep. Le président de la société des chasseurs du Jura bernois, Fritz Schluep.

Voilà plus de quatre mois que Moutier a rejoint le canton du Jura. « La Matinale » continue de recevoir des acteurs de la vie prévôtoise et d’évoquer les changements provoqués par l’arrivée dans le Jura. Le président de la société des chasseurs du Jura bernois, Fritz Schluep, était notre invité alors que certains chasseurs de la société vont rejoindre les chasseurs jurassiens. « Il est clair que notre société va perdre quelques membres », concède le président après le changement d’appartenance cantonale de Moutier. Toutefois, la chasse a toujours la cote dans la région : « On a beaucoup de jeunes, dix viennent de passer les examens. Il y a un retour à la nature de la part des gens qui veulent essayer de prélever leur viande eux-mêmes », assure Fritz Schluep qui est né à Moutier et a pris la patente de chasse jurassienne pour la première fois cette année. « Il faudra qu’on apprenne les lois, sinon on va se faire tirer les oreilles par le garde faune, plaisante-t-il. La chasse dans le canton du Jura, pour un Bernois, est un peu moins attractive. On a le cerf, le chamois, la marmotte, le bouquetin, etc. dans le Jura, il y a beaucoup de sangliers, ce sera intéressant aussi », conclut-il. /mmi


 

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