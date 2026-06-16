Bienvenue Moutier : Moutier-Graitery

La cité prévôtoise accueille les férus de course de montagne ce week-end. Le président du comité ...
Bienvenue Moutier : Moutier-Graitery

La cité prévôtoise accueille les férus de course de montagne ce week-end. Le président du comité d’organisation Cédric Simmen était l’invité de « La Matinale » mardi pour présenter cette 6e édition.

Michaël Morand établissant un nouveau record pour le tracé de 10km de la Moutier-Graitery pendant l'édition 2025. (Photo : Moutier-Graitery) Michaël Morand établissant un nouveau record pour le tracé de 10km de la Moutier-Graitery pendant l'édition 2025. (Photo : Moutier-Graitery)

Les adeptes de course de montagnes ont rendez-vous en Prévôté ce week-end. La 6e édition de la course Moutier-Graitery se tient ce samedi. L’événement propose deux tracés de 5 et 10 km avec 670 et 1'000 m de dénivelé positif. Le parcours de 10km, la « course de puissants », se termine par une montée de 33% de dénivelé en moyenne. Une formule qui attire les coureurs régionaux et les curieux, selon Cédric Simmen, invité dans « La Matinale » ce mardi. « Notre but avoué c’est que des gens viennent de l’extérieur pour découvrir nos parcours et nos belles montagnes », explique le président du comité d’organisation.

Cette année, les organisateurs ont été approchés par la Fédération suisse d’athlétisme pour organiser une manche de la coupe suisse Junior Trail Series pour les catégories à U16 et U20. Il s’agit d’itinéraires plus courts et plus contraignants : « Il faut qu’il y ait de la montée, de la descente, pas trop de goudron, ça a été un joli challenge. (…) On espère que ça répondra aux exigences de quelques coureurs », confie Cédric Simmen.

Entretien avec Cédric Simmen dans « La Matinale » :

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La course Moutier-Graitery se tient ce samedi. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de la manifestation ainsi que sur place, jusqu’à 30 minutes avant le départ. /mmi-jad


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