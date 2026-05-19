« Bienvenue Moutier » : Table couvre-toi

L'association distribue des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin depuis 10 ans ...
« Bienvenue Moutier » : Table couvre-toi

L'association distribue des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin depuis 10 ans dans la cité prévôtoise. Entretien avec sa responsable. 

Des denrées alimentaires sont distribuées à Moutier depuis 10 ans. (Photo : archives, CRS.) Des denrées alimentaires sont distribuées à Moutier depuis 10 ans. (Photo : archives, CRS.)

Lutter contre la pauvreté et le gaspillage alimentaire, ce sont les missions de Table couvre-toi… Le centre de distribution de Moutier fête ses 10 ans et a récemment investi ses nouveaux locaux à a rue du clos 3. En 10 ans, le centre de Moutier a distribué plus de 200'000 kg de denrées alimentaires. « On récolte notamment les invendus de commerces de Moutier. Nos bénéficiaires sont détenteurs d’une carte émise par les organismes sociaux », explique la responsable du centre de distribution prévôtois Aline Knuchel. « Le profil des bénéficiaires a varié en fonction des différentes crises qu’on a traversées. Ça a commencé par la crise migratoire il y a 10 ans, ensuite il y a eu la crise du covid avec des personnes qui ont perdu leur travail temporairement, puis la guerre en Ukraine avec des réfugiés ukrainiens », précise-t-elle. /mmi

Entretien avec Aline Knuchel, responsable du centre de distribution de Moutier : « La Suisse est un pays d’abondance, on achète beaucoup, peut-être trop ».

Ecouter le son


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« La p’tite phrase » - Et avec brio, svp !

« La p’tite phrase » - Et avec brio, svp !

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 09:00

Excédent de charges à Saulcy

Excédent de charges à Saulcy

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 04:36

Le FC Courchapoix reçoit le soutien de l’assemblée communale pour sa buvette

Le FC Courchapoix reçoit le soutien de l’assemblée communale pour sa buvette

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 23:57

La Fête fédérale de musique se termine sur une note très positive

La Fête fédérale de musique se termine sur une note très positive

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 17:38

Articles les plus lus

La Fête fédérale de musique se termine sur une note très positive

La Fête fédérale de musique se termine sur une note très positive

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 17:38

Pour un renouveau du marché de Porrentruy

Pour un renouveau du marché de Porrentruy

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 17:45

Le FC Courchapoix reçoit le soutien de l’assemblée communale pour sa buvette

Le FC Courchapoix reçoit le soutien de l’assemblée communale pour sa buvette

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 23:57

Excédent de charges à Saulcy

Excédent de charges à Saulcy

Région    Actualisé le 19.05.2026 - 04:36

L’UDC Jura en campagne pour limiter le nombre d’habitants

L’UDC Jura en campagne pour limiter le nombre d’habitants

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 12:58

Les autorités ajoulotes veulent faire pousser une pépinière d'entreprises

Les autorités ajoulotes veulent faire pousser une pépinière d'entreprises

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 17:18

Pour un renouveau du marché de Porrentruy

Pour un renouveau du marché de Porrentruy

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 17:45

Plus d’un millier de cyclotouristes attendus dans le Jura

Plus d’un millier de cyclotouristes attendus dans le Jura

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 20:13