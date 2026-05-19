« Bienvenue Moutier » : Table couvre-toi

Lutter contre la pauvreté et le gaspillage alimentaire, ce sont les missions de Table couvre-toi… Le centre de distribution de Moutier fête ses 10 ans et a récemment investi ses nouveaux locaux à a rue du clos 3. En 10 ans, le centre de Moutier a distribué plus de 200'000 kg de denrées alimentaires. « On récolte notamment les invendus de commerces de Moutier. Nos bénéficiaires sont détenteurs d’une carte émise par les organismes sociaux », explique la responsable du centre de distribution prévôtois Aline Knuchel. « Le profil des bénéficiaires a varié en fonction des différentes crises qu’on a traversées. Ça a commencé par la crise migratoire il y a 10 ans, ensuite il y a eu la crise du covid avec des personnes qui ont perdu leur travail temporairement, puis la guerre en Ukraine avec des réfugiés ukrainiens », précise-t-elle. /mmi

