« Bienvenue Moutier » : Sainte-Cécile Moutier

On parlait chorale ce mardi dans notre chronique « Bienvenue Moutier ». La présidente de la Sainte-Cécile de la cité prévôtoise Sophie Juillerat était invitée pour présenter son institution. Une institution qui a fêté ses 125 ans. Actuellement 24 choristes composent ce chœur qui chante le dimanche une fois par mois. « Malheureusement, le nombre de membres diminue de plus en plus », souligne Sophie Juillerat qui ne cache pas sa volonté d’attirer de jeunes choristes. Concernant l’évolution de la Sainte-Cécile, elle est stable. Une nouvelle directrice a pris les commandes et a amené avec elle quatre nouveaux membres. « Grâce à son style, elle a fait l’unanimité. On a vraiment une très bonne ambiance. On profite de chaque moment », souligne la présidente.