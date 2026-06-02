« Bienvenue Moutier » : Sainte-Cécile Moutier

Les Céciliennes de Moutier étaient à l’honneur ce mardi dans « La Matinale ». Leur présidente ...
« Bienvenue Moutier » : Sainte-Cécile Moutier

Les Céciliennes de Moutier étaient à l’honneur ce mardi dans « La Matinale ». Leur présidente Sophie Juillerat était en direct pour présenter cette institution.

La présidente des Céciliennes de Moutier, Sophie Juillerat était invitée dans « Bienvenue Moutier ». La présidente des Céciliennes de Moutier, Sophie Juillerat était invitée dans « Bienvenue Moutier ».

On parlait chorale ce mardi dans notre chronique « Bienvenue Moutier ». La présidente de la Sainte-Cécile de la cité prévôtoise Sophie Juillerat était invitée pour présenter son institution. Une institution qui a fêté ses 125 ans. Actuellement 24 choristes composent ce chœur qui chante le dimanche une fois par mois. « Malheureusement, le nombre de membres diminue de plus en plus », souligne Sophie Juillerat qui ne cache pas sa volonté d’attirer de jeunes choristes. Concernant l’évolution de la Sainte-Cécile, elle est stable. Une nouvelle directrice a pris les commandes et a amené avec elle quatre nouveaux membres. « Grâce à son style, elle a fait l’unanimité. On a vraiment une très bonne ambiance. On profite de chaque moment », souligne la présidente.

Pour la Sainte-Cécile, le changement d’appartenance cantonale de Moutier n’a rien changé, puisqu’elle fait partie du Jura Pastoral. Des collaborations existent d’ailleurs entre les différentes institutions. C’est donc l’occasion de découvrir de nouvelles personnes dans « la bonne ambiance » qui caractérise les Jurassiens, selon Sophie Juillerat. /lge


 

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