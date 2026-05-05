La Confédération tranchera prochainement sur l’apron

C’est un serpent de mer, ou plutôt de rivière… Des organisations de protection de la nature tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme ce mardi au sujet de l’apron du Doubs. « L’avenir de l’espèce se joue maintenant, c’est le dernier moment pour agir », selon Doubs vivant. L’organisation demande à la Confédération d’agir en urgence. Point de situation sur ce qui s'apparente à une opération de la dernière chance.

Pro natura, Doubs vivant, le WWF et la Fédération suisse de pêche estiment que « la fenêtre d'opportunité pour éviter l'extinction de l’apron dans le Doubs est désormais infime ». La dernière capture du poisson dans la rivière remonte à 2023. La femelle Océane, conservée depuis dans un aquarium de Besançon, a donné naissance à des centaines de petits, issus d’une reproduction avec une espèce d’apron française. Mais ce printemps, elle s’est peut-être reproduite pour la dernière fois, vu son âge avancé.

Alors quel avenir pour les juvéniles conservés en aquariums ? Seront-ils relâchés dans le Doubs et aptes à se reproduire dans la rivière ou seulement à s’y maintenir ? C’est à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de trancher. L’étude de faisabilité entamée il y a plusieurs années a été récemment finalisée et une décision sera prochainement arrêtée, a confié l’OFEV à RFJ. « Plus les aprons restent en captivité, moins ils seront adaptés à la vie à l’air libre », alerte Doubs vivant qui demande à la Confédération de se positionner rapidement et d’assurer la libre circulation des poissons, rétablir le transport des sédiments et améliorer la qualité de l'eau. /mmi

