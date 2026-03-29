« Le Doubs, paysage en mouvement »

Le Parc du Doubs propose au public 25 clichés paysagers pris entre Tariche et Ocourt. L’exposition ...
« Le Doubs, paysage en mouvement »

Le Parc du Doubs propose au public 25 clichés paysagers pris entre Tariche et Ocourt. L’exposition est visible gratuitement jusqu’au 31 mai au cloître de la Collégiale de St-Ursanne.

Les paysages que propose le Doubs sont au cœur d'une exposition à voir jusqu'au 31 mai à la Collégiale de St-Ursanne. (Photo : Parc du Doubs) Les paysages que propose le Doubs sont au cœur d'une exposition à voir jusqu'au 31 mai à la Collégiale de St-Ursanne. (Photo : Parc du Doubs)

Questionner les visiteurs sur la notion de paysage autour du Doubs. Voilà l’objectif de l’exposition ouverte au public depuis ce dimanche à St-Ursanne, au cloître de la Collégiale.

Cette exposition est le point d’orgue d’une démarche participative menée par le Parc du Doubs et la commune de Clos du Doubs durant deux ans. Une démarche qui avait pour but de réfléchir à un tourisme plus durable entre Tariche et Ocourt, et dans le cadre de laquelle des photographies ont été prises par les habitants et des acteurs de divers domaines d’activité. Ce sont 25 de ces clichés qui sont proposés au public par le Parc du Doubs. « Elles sont emblématiques de la question du paysage, de ce qui fait paysage au bord du Doubs, de ce que les acteurs apprécient, et de la façon dont ils aimeraient qu’on préserve ce paysage », explique Anne Girardet, cheffe de projet dans les domaines de la sensibilisation et de l’éducation à l’environnement pour le Parc du Doubs.

Anne Girardet : « Ce Doubs, il n’est pas immuable. Il a évolué au cours du temps. »

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L’exposition est visible gratuitement tous les jours de 10h à 18h, et ce jusqu’au 31 mai. /comm-tbe


 

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