Série : Le Doubs coule-t-il toujours de source ?

A la (re)découverte du Doubs… RFJ vous emmène, en quatre épisodes, au fil de cette rivière et des menaces qui pèsent sur son écosystème riche mais fragile. Bibi Oozeear, journaliste à l’Île Maurice pour la radio MBC (Mauritius Broadcasting Corporation), a passé plusieurs jours en Suisse pour explorer ce joyau naturel. Un échange avec la journaliste de RFJ Marceline Michon réalisé dans le cadre du programme « En Quête d’Ailleurs ». Bibi Oozeear a rencontré les habitants, pêcheurs, ONG, autorités et restaurateurs qui vivent ou travaillent au rythme du Doubs. A travers son regard, les secrets et défis de la rivière seront présentés au fil des épisodes, alors que deux espèces emblématiques du Doubs, l’apron du Rhône et la truite locale, sont respectivement pratiquement disparues et menacées. /mmi