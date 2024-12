Collaboration franco-suisse à renforcer pour le Doubs

Le comité permanent de la Convention de Berne du Conseil de l'Europe n'a pas parlé que du loup dernièrement. Le Doubs et l’apron étaient aussi à l’ordre du jour. L'institution a demandé aux autorités suisses et françaises de renforcer leur collaboration et de continuer leur travail pour rétablir des conditions environnementales favorables à l’apron. La mise en œuvre progressive et durable du plan d’action national en faveur du Doubs a été saluée par la Convention de Berne. "Les autorités suisses doivent toutefois organiser sans plus tarder le séminaire agricole attendu depuis deux ans," ont indiqué vendredi dans un communiqué des ONG, dont Pro Natura et le WWF. Après huit ans d’absence, le groupe binational pour la qualité de l’eau doit être réactivé en 2025 et poursuivre ses travaux. En danger d’extinction et fortement tributaire de l’état de la rivière, l’apron est un poisson strictement protégé par la Convention de Berne. "En tant que signataires de cette convention, la Suisse et la France sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour le protéger", peut-on lire dans le communiqué. En 2011, déplorant le manque d’investigation de la part des autorités franco-suisses pour enrayer le déclin de l’apron dans le Doubs, Pro Natura, le WWF Suisse et la Fédération suisse de pêche (FSP), avec le concours du collectif SOS Loue et rivières comtoises, ont déposé une plainte auprès du comité permanent de la Convention de Berne. Les ONG dénonçaient alors une possible violation de la convention.





Eviter une disparition

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ainsi que les cantons du Jura et de Neuchâtel ont annoncé à fin novembre qu'ils vont prolonger le plan d'action, qui vise à améliorer l'état écologique du Doubs, jusqu'en 2030. Il devait s'achever à la fin de l'année. Désormais réunies autour du projet "Doubs vivant" pour faire évoluer le dossier, les trois ONG suisses se sont rendues à Strasbourg pour alerter sur la situation critique de l’apron. Au vu des résultats des dernières années du monitoring, il est à craindre que cette population vive ses dernières heures. Elles ont insisté sur le fait que les mesures de ce plan doivent se concrétiser dans un avenir proche afin d’éviter la disparition de l’apron et d’autres espèces inféodées au Doubs. Elles ont rappelé la nécessité de traiter tous les aspects du bassin versant pouvant influencer le poisson, y compris les volets agricole et sylvicole, dans le cadre de mesures concrètes. Des campagnes de prospections visuelles ont eu lieu l'année dernière et cette année pour trouver les aprons encore présents dans le Doubs. En 2023, les quatre recherches menées ont permis de trouver un spécimen, qui a été capturé et transféré dans un aquarium à Aquatis à Lausanne. Cette année, aucune des trois campagnes effectuées n'a permis d'observer un apron. /ATS