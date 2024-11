Le Plan d’action national en faveur du Doubs prolongé

Depuis 2016, la Confédération, les cantons, les ONG et le Parc naturel régional du Doubs mettent en œuvre le Plan d’action national en faveur du Doubs pour améliorer l’état écologique du cours d’eau et essayer de pérenniser l’unique population d’apron vivant dans le Doubs. Initialement, le plan d’action devait s’achever à la fin 2024. Si le bilan intermédiaire publié en 2023 a montré que de nombreuses actions ont été entreprises, il en ressort toutefois que certaines mesures n’ont pas encore été réalisées ou sont en cours. L’Office fédéral de l’environnement ainsi que les cantons du Jura et de Neuchâtel ont donc décidé de prolonger le plan d’action jusqu’en 2030 afin d’achever les dernières mesures, une information communiquée ce jeudi.





À la recherche des aprons

Le Doubs présente une forte valeur paysagère et naturelle et abrite un grand nombre d'espèces piscicoles, dont l'apron du Rhône, une espèce rare, protégée et menacée au niveau national et européen. En Suisse, l'apron n'est présent que dans la boucle jurassienne du Doubs. Des campagnes de prospections visuelles ont eu lieu l'année dernière et cette année pour trouver les aprons encore présents dans le Doubs. En 2023, les quatre recherches menées ont permis de trouver un spécimen qui a été capturé et transféré dans un aquarium à Lausanne. Cette année, aucune des trois campagnes effectuées n'a permis d'observer un apron. Les réflexions des autorités quant à l'avenir de cette espèce dans le Doubs sont encore en cours. /comm-mmi