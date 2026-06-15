Un ruisseau coule à nouveau à ciel ouvert à Ravines

La nature a été bichonnée dans le Clos-du-Doubs. Le Parc naturel régional du Doubs (PNRD) annonce ce lundi l’achèvement d’un projet de renaturation d’un cours d’eau dans le hameau de Ravines. Il a remis à ciel ouvert un ruisseau sur près de 70 mètres et restauré sa source. Ce milieu naturel avait été modifié dans le passé pour répondre aux besoins de l’agriculture. L’eau était captée directement à la source pour abreuver le bétail et le ruisseau était canalisé pour éviter les surfaces détrempées.





Un chantier pour la nature et l’agriculture

Les travaux se sont déroulés en fin d’année dernière. Le chantier a d’abord consisté à démonter les anciennes installations de captage de la source qui a ensuite été protégée des piétinements des animaux grâce à une clôture. Le dispositif était devenu inutile suite à la connexion d’un nouvel abreuvoir au réseau d’eau par l’agriculteur qui possède le terrain.

Le ruisseau, lui, remis à ciel ouvert, bénéficie de l’aménagement de petites structures en bois et en pierre dans le lit du cours d’eau pour offrir des cachettes à la petite faune. Des arbres et arbustes ont aussi été plantés sur les deux berges, tandis qu’un passage à gué permet au bétail et aux véhicules agricoles de franchir le ruisseau. « Les travaux constituent un exemple concret de conciliation entre exploitation agricole et promotion de la biodiversité », se félicite le PNRD.

Le projet du Parc du Doubs à Ravines a coûté environ 26'000 francs endossés à 60% par un financement public, le reste par plusieurs fondations romandes et alémaniques. /comm-nmy