Le Parc du Doubs développe ses actions pour les quatre prochaines années

Le Parc naturel régional du Doubs (PNRD) fixe ses priorités pour les quatre années à venir. Il a présenté ce lundi aux Cerlatez les actions prévues pour la période 2025-2028. 38 projets seront menés sur son territoire qui comprend quinze communes dans les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel. Le Parc poursuivra ses missions en faveur du Doubs, des murs en pierres sèches, du tourisme durable ou encore de l’économie régionale. Il travaillera également sur de nouvelles thématiques. « On a voulu amener de la nouveauté. C’est aussi ce qui est attendu de nos partenaires », souligne Régis Borruat, le directeur de l’association.

Le PNRD cible notamment les pâturages boisés avec le désir de les rajeunir pour lutter contre la sécheresse. Le programme prévoit d’établir un état des lieux des différentes pratiques et techniques utilisées afin de mieux conseillers les acteurs concernés et de proposer des mesures adaptées. L’association propose aussi un projet de « nature au village » destiné à la population, aux entreprises ou encore aux écoles pour développer la biodiversité dans le milieu bâti. Le Parc veut aussi accompagner les communes et les entreprises vers une mobilité douce et partagée ainsi que vers une consommation d’énergie plus durable. Et puis une collaboration avec de hautes écoles de la région est envisagée dans le but de promouvoir la recherche scientifique concernant la thématique de l’eau. L’or bleu et la géologie karstique seront d’ailleurs au cœur d’un nouvel espace d’accueil et d’information aux Brenets. Le PNRD, reconnu parc d’importance nationale en 2022, disposera ainsi d’une troisième « porte d’entrée » après celles à St-Ursanne et à La Chaux-de-Fonds.