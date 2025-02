Des nouveautés pour le programme 2025 du Parc du Doubs

L’année 2025 sera riche en nouveautés pour le Parc du Doubs. L’institution a dévoilé son programme d’activité ce lundi. Le fascicule qui est distribué en tout-ménage sur l’ensemble du territoire du parc annonce 27 rendez-vous axés sur la nature, les produits du terroir, la culture ou encore le patrimoine régional.

La réouverture du Centre nature Les Cerlatez à Saignelégier le 6 mars marque le début de la saison, avec notamment des démonstrations de sauvetage d’amphibiens à l’étang de la Gruère. Le Parc prend part à la Fête de la Nature en mai avec trois animations. Quant aux nouveautés et temps forts, l’institution invite Piano à St-Ursanne en août pour un après-midi musical dans les pâturages franc-montagnards et participe pour la première fois à La Plage des Six-Pompes avec une excursion dans les parcs chaux-de-fonniers touchés par la tempête de 2023. Le Parc du Doubs sera également représenté sur les marchés de Berne, Courtemelon et Bulle afin d’y présenter ses produits labellisés.

Retrouvez le programme 2025 complet du Parc du Doubs ici. /comm-jad