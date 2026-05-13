Swatch et Audemars Piguet cassent les codes

C’est une nouvelle qui met le monde de l’horlogerie en émoi ! Swatch et Audemars Piguet (AP) ont présenté mardi soir leur collaboration inédite. Ils ont développé et produit une montre de poche, appelée Royal Pop. Elle s’inspire de la mythique collection Royal Oak d’Audemars Piguet, lancée en 1972, et des Swatch POP, nées dans les années 80.

Cette collaboration est inédite à plusieurs niveaux : tout d’abord parce que c’est la première pour la marque biennoise avec une enseigne qui ne fait pas partie du Swatch Group. Et pour Audemars Piguet, c’est tout simplement la première fois qu’une telle opération est menée, dans la mesure où il s'agit d'une Maison indépendante. Une sortie qui intéresse Oliver Müller. « C’est une collaboration entre deux marques qui ont deux positionnements qui sont tellement antagonistes que ça crée justement une histoire intéressante », analyse l’expert en horlogerie chez LuxeConsult. Si on peut parler de « LA » sortie horlogère de l’année, la Royal Pop crée le buzz sur les réseaux sociaux depuis le 3 mai. Swatch a publié des courtes vidéos pour lancer puis entretenir le suspense : sur la marque avec laquelle s’est mise en place la collaboration d’abord, puis sur le type de montre. « Swatch fait un très bon boulot là-dedans », estime Oliver Müller.