Swatch et Audemars Piguet cassent les codes

Les deux marques horlogères présentent leur collaboration inédite : la Royal Pop. Un modèle de montre de poche inspiré de collections des deux Maisons. C’est la sortie horlogère de l’année, qui met en vitrine deux marques aux antipodes et qui crée l’émoi dans le secteur.
C’est une nouvelle qui met le monde de l’horlogerie en émoi ! Swatch et Audemars Piguet (AP) ont présenté mardi soir leur collaboration inédite. Ils ont développé et produit une montre de poche, appelée Royal Pop. Elle s’inspire de la mythique collection Royal Oak d’Audemars Piguet, lancée en 1972, et des Swatch POP, nées dans les années 80.
Cette collaboration est inédite à plusieurs niveaux : tout d’abord parce que c’est la première pour la marque biennoise avec une enseigne qui ne fait pas partie du Swatch Group. Et pour Audemars Piguet, c’est tout simplement la première fois qu’une telle opération est menée, dans la mesure où il s'agit d'une Maison indépendante. Une sortie qui intéresse Oliver Müller. « C’est une collaboration entre deux marques qui ont deux positionnements qui sont tellement antagonistes que ça crée justement une histoire intéressante », analyse l’expert en horlogerie chez LuxeConsult. Si on peut parler de « LA » sortie horlogère de l’année, la Royal Pop crée le buzz sur les réseaux sociaux depuis le 3 mai. Swatch a publié des courtes vidéos pour lancer puis entretenir le suspense : sur la marque avec laquelle s’est mise en place la collaboration d’abord, puis sur le type de montre. « Swatch fait un très bon boulot là-dedans », estime Oliver Müller.
Oliver Müller : « Je trouve que c’est une excellente initiative. »
Une collaboration courageuse
Pour la marque biennoise, cette alliance avec une enseigne qui ne fait pas partie du Swatch Group peut surprendre… et ce alors même qu’il y a des marques dans le groupe qui sont actives sur le même marché de la haute horlogerie qu’Audemars Piguet. Une opération risquée et qui plaît à Oliver Müller : « D’une part je trouve ça courageux et d’autre part je trouve ça très intelligent ». « On pourrait voir AP comme un concurrent de Blancpain ou de Harry Winston », relève l’expert.
« Ça montre que le Swatch Group a suffisamment confiance en ses marques. »
Audemars Piguet devient plus accessible
Certains spécialistes sont plus critiques quant aux apports de cette collaboration pour Audemars Piguet. La marque du Brassus est sur un marché bien plus luxueux que Swatch. Le prix moyen pour une montre d’AP est de « 45'000 à 50'000 francs », relève Oliver Müller, alors que la Royal Pop se vendra, ce samedi, entre 350 et 375 francs. Un moyen de rendre la marque plus accessible. Et pour l’expert du domaine, « la principale utilité, c’est déjà de faire un buzz pour augmenter la notoriété de la marque et en plus, ça rend la marque cool auprès des jeunes », relève Oliver Müller.
« Ça amène un éclairage très positif d’accessibilité d’une marque de luxe. »
Une collection qui « brise les codes »
Les montres Royal Pop cassent les codes, c’est le but recherché par Swatch et Audemars Piguet. Elles « s’échappent du poignet, avec une lanière en cuir de veau […] permettant de porter la montre de manière inattendue, ludique et dynamique. À chacun de choisir : autour du cou, au poignet, dans la poche, accrochée à un sac à main, et bien plus encore », peut-on lire dans le communiqué des marques. Elles précisent que la montre peut également être posée sur une table, grâce à un petit support amovible.
Côté technique, la collection comporte huit modèles en biocéramique et est animée par le mouvement SISTEM51 de Swatch. Outre les couleurs, il est également possible de choisir entre deux versions différentes : l’une de style Lépine, avec la couronne de remontoir à 12h et une lecture d’heure à deux aiguilles. L’autre est de style Savonnette, avec la couronne de remontoir à 3h, et se déclinant elle-même en deux versions : avec ou sans compteur de petite seconde. Le tout dans un style Pop Art.
La Royal Pop d’Audemars Piguet et Swatch sera en vente ce samedi, uniquement dans les boutiques Swatch du monde entier. /lgn