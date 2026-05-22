Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Le projet de nouvelle patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds est mis à l’enquête à partir ...
Mise à l’enquête pour les Mélèzes

Le projet de nouvelle patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds est mis à l’enquête à partir de ce vendredi. Le délai d’un mois pour le dépôt des oppositions est lancé.

Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les plans peuvent être consultés à l’administration communale.

Une étape-clé pour la nouvelle patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. La mise à l’enquête qui concerne la démolition du bâtiment existant ainsi que la construction du nouveau Centre des sports de glace est publiée dans la Feuille officielle neuchâteloise ce vendredi. Le délai pour le dépôt d’éventuelles oppositions court jusqu’au 22 juin. La Fondation pour la promotion et le développement des sports de glace dans le canton de Neuchâtel est le maître d’ouvrage. C’est elle qui pilote ce projet devisé à 69 millions de francs. Il a été approuvé le 19 mars 2025 par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds./jhi


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