Les cantons latins lancent un plan d'action pour renforcer l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès l'école primaire et pour favoriser les liens entre régions linguistiques. Ils veulent en améliorer concrètement les conditions et encourager les partenariats.

A l'occasion de la Semaine nationale des échanges, les conseillères et conseillers d'Etat des cantons latins se sont rendu jeudi chez leurs homologues alémaniques partenaires dans différents cantons. Ils ont participé le matin à distance à une conférence de presse organisée à Lausanne, sous l'égide du président de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), le ministre vaudois Frédéric Borloz.

"Les résultats de l'apprentissage de l'allemand ne sont pas satisfaisants en Suisse romande", a-t-il affirmé. "Le plan est une réponse au vif débat sur l'apprentissage d'une deuxième langue nationale, afin de le rendre plus performant et vivant", a-t-il souligné. "Les mots de nos langues nationales nous permettent de partager nos histoires, nos vies et nos sentiments et donc à mieux nous comprendre, nous connaître, nous apprécier et vivre ensemble", a-t-il ajouté.

Déclencher le mouvement

Le plan d'action porte à la fois sur les moyens d'enseignement, les ressources et les pratiques pédagogiques, sur la formation du corps enseignant ainsi que sur les échanges, la mobilité et leur visibilité. Il vise à consolider ce qui fonctionne déjà, à répondre aux difficultés constatées sur le terrain et à renforcer concrètement l'enseignement des langues nationales, selon les membres de la CIIP.

"Depuis plus de vingt ans, les cantons latins défendent le principe selon lequel une deuxième langue nationale et l'anglais doivent être enseignés dès l'école primaire. Ils entendent conserver ce modèle, convaincus que l'apprentissage d'une langue nationale contribue directement à la cohésion du pays, à la compréhension entre les régions linguistiques et à l'ouverture culturelle des élèves", ont-ils résumé.

"Cette priorité répond également aux réalités de la formation et du monde professionnel. Dans un pays où les parcours d'études, les mobilités professionnelles et les échanges économiques dépassent largement les frontières linguistiques, la maîtrise d'une deuxième langue nationale est un impératif commercial et constitue un atout concret pour les jeunes", a insisté M. Borloz.

Jeudi, les tandems cantonaux Vaud-St-Gall, Valais-Nidwald, Fribourg-Berne, Neuchâtel-Soleure et Jura-Bâle-Campagne ont, à tour de rôle, présenté leur collaboration, entre conventions et programmes existants, déclarations d'intention et partenariats à venir. "Nous voulons donner l'exemple et déclencher un mouvement national", s'est enthousiasmé Frédéric Borloz.

/ATS