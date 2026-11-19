Genève doit réduire sa scène ouverte de crack aux abords de Quai 9. Dans un audit sur les activités de Première ligne, la Cour des comptes préconise aussi de développer des liens avec les acteurs de la réinsertion sociale.

Dans un rapport rendu public jeudi, la Cour des comptes relève que l'association Première ligne joue "pleinement son rôle de réduction des risques" liés aux drogues. Grâce à un triplement de sa subvention cantonale à 8 millions de francs par an, elle a su s'adapter à la crise du crack, notamment en créant une annexe spécifique au local de consommation Quai 9.

Si ce local permet de canaliser les consommateurs près de la gare Cornavin, Première ligne doit réduire la scène ouverte de vente et de consommation attenante, estime la Cour des comptes. L'association doit aussi développer des liens pour favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des consommateurs. Enfin, elle est invitée à multiplier les tests de substances réalisés en soirée et dans le local de consommation.

/ATS