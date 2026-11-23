L'influente soeur du dirigeant suprême de la Corée du Nord a menacé de fermer le bureau diplomatique de la Suisse à Pyongyang, ouvert fin octobre. Il s'agirait de représailles à des sanctions récemment imposées par Berne, a rapporté mardi l'agence officielle KCNA.

"A mon avis, le bureau diplomatique suisse a spontanément perdu sa raison d'être", a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué, dénonçant les sanctions que la Suisse a imposées contre une colonie de vacances en Corée du Nord qui est fréquentée par des enfants russes et chinois.

/ATS