Un convoi international de solidarité avec l'Ukraine a fait halte lundi à Genève, sur la place des Nations. Issu d'une initiative européenne qui rassemble des syndicats et des organisations de la société civile, ce convoi achemine de l’aide humanitaire sur place.

"Au total, une vingtaine de véhicules et plus de 80 personnes participent au convoi", a expliqué le porte-parole de cette initiative, David Acosta Guillerm, devant la trentaine de personnes venues accueillir le convoi sur la place des Nations. Après cinq ans de conflit, la situation pour la population, qui s'apprête à affronter des - 20 degrés cet hiver, est critique, a-t-il ajouté.

A ces conditions extrêmement difficiles s'ajoute une "disparition" de cette guerre dans les médias, selon le porte-parole. Le convoi vise donc à témoigner de la solidarité internationale envers les Ukrainiens. Le président de l'Union syndicale suisse (USS) et conseiller aux Etats (PS/VD), Pierre-Yves Maillard, a réitéré son plein soutien aux Ukrainiens.

Le conseiller d'Etat genevois Nicolas Walder a rappelé l'importance de la défense du droit international. Au-delà du soutien concret aux communautés touchées par la guerre, le convoi exprime également sa solidarité avec le droit de l’Ukraine à la souveraineté, à la démocratie et à l’autodétermination. L’aide humanitaire et la défense des droits de l’homme sont indissociables, selon le porte-parole.

Des générateurs

Parti de Barcelone samedi, le convoi devrait arriver à Kiev le 28 novembre. La prochaine halte se fera à Stasbourg (F). Le convoi sera rejoint par d'autres branches du convoi, parties du sud et du nord de l'Europe. A chaque étape du parcours, des débats et des événements sont organisés pour sensibiliser la population et mobiliser de nouveaux soutiens.

Le convoi achemine du matériel médical ainsi que des moyens de transport. Il y a aussi des générateurs, des panneaux solaires, des chauffages et des extincteurs. Une grande partie du matériel sera achetée sur place, afin de soutenir l'économie locale. Plus de 400'000 euros ont déjà été récoltés en marge du convoi.

Cette initiative a été lancée par le Réseau international de solidarité avec l'Ukraine. Il rassemble une cinquantaine d'organisations, dont des syndicats, des mouvements citoyens et des représentants de la société civile.

/ATS