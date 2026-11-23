Coup de théâtre! Les Vert-e-s proposent Delphine Klopfenstein Broggini pour succéder au conseiller fédéral UDC Guy Parmelin. La décision a été prise en réaction au ticket UDC présenté vendredi soir, sur lequel figurent deux candidats considérés comme des "hardliners".

Le ticket que propose l'UDC est "une provocation envers le gouvernement et le Parlement", a déclaré la cheffe du groupe parlementaire des Vert-e-s Greta Gysin (TI) lundi devant la presse. "Il s'agit d'un affront envers la Suisse romande et les femmes", a-t-elle ajouté.

Le parti a donc décidé de proposer une candidature alternative. La conseillère nationale genevoise Delphine Klopfenstein Broggini a été choisie après six tours face à deux autres élues. Les conseillères nationales Léonore Porchet (VD) et Sophie Michaud Gigon (VD) s'étaient aussi proposées.

/ATS